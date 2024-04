La tía de David, uno de los presuntos autores del crimen de Chiloeches: "No entró en la casa en ningún momento"

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Vanessa, la madre de la expareja de Laura, la joven asesinada en Chiloeches (Guadalajara) y tía de David, uno de los detenidos que entrará en prisión incondicional y sin fianza.

Ha dejado claro que Christian, su hijo, seguía siendo la pareja de Laura y que está roto de dolor por su fallecimiento y que no sale de casa ni come porque no va a volver a ver a su novia. Ella, además, como tía de uno de los presuntos autores del crimen, ha asegurado que su hijo no sabía nada de lo que iban a hacer.

"Ha hecho cosas que a lo mejor no debía pero todo han sido locuras", ha afirmado, además de asegurar que su sobrino David no entró en la casa en ningún momento.

También hemos hablado con Luis, un amigo íntimo de Yeray, el otro hijo del matrimonio que ha sido asesinado. Ha asegurado que está destrozado porque conocía a toda la familia y había estado en la casa. "Todavía ni me lo creo", ha dicho.

Además, ha dejado claro que se llevaba muy bien con toda la familia y que ya le ha dicho a su amigo que está con él para lo que necesite.