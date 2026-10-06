Receta de milanesa napolitana de Arguiñano: “¡Vaya bocadito!”

Karlos Arguiñano ha elaborado una milanesa napolitana con unos filetes de ternera cortados muy finos. Una receta muy rica y sencilla de hacer que sorprenderá en tu hogar por su rico sabor.

Ingredientes (4 p.):

4 filetes de tapa

8 lonchas de jamón cocido

8 lonchas de queso mozzarella

250 ml de salsa de tomate

2 dientes de ajo

2 huevos

pan rallado para empanar

1 lechuga

vinagre

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

perejil

Elaboración:

Pela y pica finamente los dientes de ajo y ponlos en un bol. Añade los huevos, sal y perejil picado al gusto. Bate.

Calienta un dedo de aceite en una sartén. Parte los filetes por la mitad, salpimienta y pásalos por el huevo batido y luego por el pan rallado. Fríelos en la sartén vuelta y vuelta, hasta que queden dorados y crocantes por ambos lados.

Colócalos en una bandeja de horno. Cubre cada uno con 1-2 cucharadas de salsa de tomate, pon encima una loncha de jamón cocido y una loncha de queso mozzarella. Precalienta el horno y gratina unos 5 minutos, hasta que el queso se derrita y coja color.

Limpia y trocea la lechuga y ponla en un bol. Aliña con aceite, vinagre y sal, al gusto.

Sirve 2 milanesas por ración y acompaña con la ensalada. Decora el plato con una hoja de perejil.

Consejo:

A la hora de pasar los filetes por el pan rallado, presiona bien para que el empanado quede firme y cubra toda la superficie.

Consejo:

Si quieres, puedes dejar reposar la carne en el huevo batido con el ajo, perejil en la nevera durante al menos 2 horas. La carne absorberá los sabores y se ablandará.