Sencillo y muy rico
Receta de milanesa napolitana de Arguiñano: “¡Vaya bocadito!”
El cocinero ha preparado un plato basado en la cocina italiana que hará las delicias de los más pequeños en tu casa. Una mezcla muy graciosa que se incorpora a unos filetes de ternara finos y que les da una chispa muy especial.
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Karlos Arguiñano ha elaborado una milanesa napolitana con unos filetes de ternera cortados muy finos. Una receta muy rica y sencilla de hacer que sorprenderá en tu hogar por su rico sabor.
Ingredientes (4 p.):
- 4 filetes de tapa
- 8 lonchas de jamón cocido
- 8 lonchas de queso mozzarella
- 250 ml de salsa de tomate
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos
- pan rallado para empanar
- 1 lechuga
- vinagre
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- pimienta negra
- perejil
Elaboración:
Pela y pica finamente los dientes de ajo y ponlos en un bol. Añade los huevos, sal y perejil picado al gusto. Bate.
Calienta un dedo de aceite en una sartén. Parte los filetes por la mitad, salpimienta y pásalos por el huevo batido y luego por el pan rallado. Fríelos en la sartén vuelta y vuelta, hasta que queden dorados y crocantes por ambos lados.
Colócalos en una bandeja de horno. Cubre cada uno con 1-2 cucharadas de salsa de tomate, pon encima una loncha de jamón cocido y una loncha de queso mozzarella. Precalienta el horno y gratina unos 5 minutos, hasta que el queso se derrita y coja color.
Limpia y trocea la lechuga y ponla en un bol. Aliña con aceite, vinagre y sal, al gusto.
Sirve 2 milanesas por ración y acompaña con la ensalada. Decora el plato con una hoja de perejil.
Consejo:
A la hora de pasar los filetes por el pan rallado, presiona bien para que el empanado quede firme y cubra toda la superficie.
Consejo:
Si quieres, puedes dejar reposar la carne en el huevo batido con el ajo, perejil en la nevera durante al menos 2 horas. La carne absorberá los sabores y se ablandará.
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