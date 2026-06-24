Dani Ramírez, sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez: "Hay puntos que rozan el delirio, pero no debería despistarnos"

Begoña Gómez continúa en el epicentro mediático, acusada de cuatro presuntos delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. Unos presuntos hechos ante los que el juez Juan Carlos Peinado ha pedido medidas cautelares y que la obligarán a entregar hoy mismo el pasaporte.

La mujer de Pedro Sánchez ya ha recurrido la medida cautelar ante la Audiencia Provincial de Madrid, aunque debe acudir de igual forma a entregar el pasaporte. Una medida que el juez Peinado justificó con un posible riesgo de fuga, dejando entrever que los escoltas de Begoña Gómez, miembros de la Policía Nacional, podían ayudarla a escapar. Unas palabras que han generado un gran revuelo y que han llevado a la mujer del presidente del Gobierno a posicionarse en contra de las medidas.

"La instrucción del juez Peinado tiene algunos puntos que rozan el delirio, pero no debería despistarnos de lo que hay dentro de la investigación", afirma nuestro colaborador Dani Ramírez, periodista de El Español.

Dani Ramírez advierte que, pese a la polémica que se ha generado alrededor de las medidas adoptadas, al fin y al cabo hay que atender a los presuntos delitos por los que está siendo juzgada. Unos delitos que, según Ángela Vallvey, suponen una "erosión" en la democracia.

Tanto la retirada del pasaporte de Begoña Gómez como la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero o la condena de José Luis Ábalos y Koldo García se han convertido en hechos históricos que afectan directamente al Partido Socialista.

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