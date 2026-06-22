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Ketty Garat, sobre la condena de 24 años de cárcel para Ábalos: "Sabía que iba a acabar entre rejas, pero no por tanto tiempo"

Ketty Garat, periodista de The Objective, analiza la sentencia de José Luis Ábalos tras su condena a 24 años de prisión por liderar una organización criminal.

Ketty Garat

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por ser la pieza angular de una organización criminal, y a 19 años a Koldo García. Ambos por delitos de cohecho, organización criminal, malversación y tráfico de influencias. Aldama no entrará en la cárcel tras haber colaborado con la Justicia, pero sí tendrá que realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, aunque el exministro de Transportes haya sido penado a más de dos décadas de prisión, el Tribunal ha fijado un límite máximo de cumplimiento efectivo de 15 años, por lo que podría no pasar más tiempo en la cárcel de lo que ya lleva: siete meses. Aun así, Ábalos permanecerá en prisión hasta los 81 años de edad, alejado de la vida de sus hijos y de la que fuera su mujer, Andrea de la Torre.

Un triángulo de una organización criminal que ahora reconoce el Supremo, en el que cada uno cumplía su función: pagos, enchufe de supuestas amigas, cobrando sueldos sin tener que ir a trabajar y siempre protegidas por Koldo y su entorno a través de amaños y corrupción.

Ketty Garat, The Objective: "Creo que sí que se hace justicia", justificándolo en que lo que "todo era mentira" al final resultó ser verdad gracias a la colaboración de los medios y a una larga investigación de cuatro años y medio. Además, la periodista asegura que "sabía que Ábalos iba a acabar entre rejas, pero no me esperaba que por tanto tiempo".

Pese a que Aldama, de momento, no entrará en prisión, hay temas importantes todavía en juego: "Creo que a Aldama lo que le preocupa es el tema de los hidrocarburos". Garat reconoce que testimonios como el de Aldama o Jessica Rodríguez han sido necesarios para que la Justicia pudiese llegar al final de muchos cabos.

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