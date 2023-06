Le dan por muerto y tiene que demostrar que es un error: las consecuencias y los trámites para subsanar el fallo

“Estoy vivo”. Eso es lo que ponía en la camiseta que llevó Emilio Arqués el día que tuvo que presentarse junto a su hija en las oficinas de la Seguridad Social de Mallorca para demostrar que no había muerto.

Este hombre mallorquí se sometió a una operación por la que le amputaron la pierna derecha y posteriormente, por un error, le dieron por muerto durante 50 días.

Fue su hija la que se dio cuenta cuando, haciendo llamadas, le dijeron que aparecía que su padre había fallecido, algo por lo que la joven incluso llegó a llorar.

El error fue, sin embargo, de la funeraria, que tras la intervención de Emilio recibió la parte amputada y se equivocaron en el registro.

Raquel se enteró el viernes pasado de todo, cuando llamó para pedir una cita con el médico de cabecera y le dijeron que esa persona había fallecido. Ella se quedó sorprendida, porque en el hospital no le habían dicho nada, y comenzó a llamar a todo el mundo, incluido su padre.

A pesar de todo el papeleo que han tenido que hacer, ya está todo solucionado y Enrique aparece de nuevo como vivo.

La funeraria, por su parte, no ha querido dar la versión de los hechos, pero Raquel ha explicado que ya le han pedido disculpas por el fallo.

¿Cuáles son las consecuencias?

Que te den por muerto tiene consecuencias evidentes, como, por ejemplo, no estamos registrados en la Seguridad Social, no recibimos la pensión o la nómina, o no podemos hacer transacciones.

Para poder deshacer el error, el damnificado tiene que demostrar su identidad acudiendo al Registro Civil con el DNI y un certificado médico para que le den el certificado de fe de vida, y llevarlo al médico.

Un proceso que puede durar incluso semanas.