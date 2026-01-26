Carlos y su hija de 9 años, atrapados en un telesilla con una sensación térmica de -12 grados: "Estuvimos casi dos horas"

El fin de semana no ha dado tregua con el tiempo. La borrasca Ingrid ha bañado el país con una ola de frío polar que nos ha dejado escenas de auténtico terror.

Carlos es una de las personas que ha vivido una de esas situaciones surrealistas: este se quedó atrapado en un telesilla junto a su hija de 9 años a -5 grados y una sensación térmica de -12 grados.

Ocurrió en La Pinilla (Segovia), cuando 140 personas tuvieron que ser rescatadas del telesilla. "Se quedó atascado porque se congeló", nos cuenta, "llegó a ser un poco agonía".

Durante las horas que estuvieron allí vieron cómo algunas de las personas se tiraban del telesilla fruto de la desesperación. Una experiencia completamente angustiosa que nunca olvidarán.