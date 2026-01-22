"Tienen que rodar cabezas": el cuñado del trabajador del Alvia fallecido pide depurar responsabilidades

El pasado domingo, dos trenes de alta velocidad colisionaban a la altura de Adamuz (Córdoba), causando al menos 45 fallecidos y un centenar de heridos. El accidente ocurrió cuando uno de ellos descarriló de la vía por motivos aún desconocidos.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Javier, el cuñado de Agustín, uno de los fallecidos del accidente. Este trabajaba en la cafetería del Alvia siniestrado y, tras días desaparecido, encontraron su cuerpo sin vida.

Su familia ha pedido que se depuren responsabilidades y que se investiguen las condiciones de los trenes y las vías. "Agustín iba y venía con miedo de trabajar", asegura Javier. Como él, decenas de familias piden respeto y responsabilidad: "Tienen que rodar cabezas".

Las principales hipótesis descartan un fallo humano y se centran en un fallo técnico del vehículo o de la vía. De hecho, esta última presenta una rotura evidente, aunque aún desconocen si fue causa o consecuencia del descarrilamiento.