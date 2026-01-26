Vecinos de Sueca, consternados ante el asesinato de un menor de 13 años: "Creo que este hombre está encubriendo a su hijo"

Álex, un menor de 13 años de Sueca (Valencia) ha sido asesinado mientras jugaba a videojuegos en casa de un amigo del colegio. Ha sido el padre de este último quien se ha entregado a la policía.

La Guardia Civil acudió al domicilio después de que el presunto asesino confesara los hechos, encontrándose el cuerpo del menor golpeado y apuñalado con lo que podría ser un bate de béisbol y un cuchillo.

Los vecinos del municipio están consternados y no creen al presunto autor de los hechos capaz de algo así. "Era una persona muy noble", nos cuenta un conocido del presunto asesino, "creo que está encubriendo al hijo".

Por ahora, la policía investiga los hechos y esperan que la autopsia esclarezca los hechos. ¿Fue realmente el padre del amigo de Álex quien le arrebató la vida?