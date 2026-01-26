Hablamos con la abuela del niño asesinado en Sueca: "Lo dejaron en casa de un asesino, me lo han arrancado"

Un hombre ha sido detenido en Sueca (Valencia), después de que confesara haber matado al amigo de su hijo de 13 años. Ambos jugaban a videojuegos en casa cuando, según el detenido, lo mató de "un arrebato".

Tras la confesión, la Guardia Civil encontraba el cuerpo apuñalado y golpeado del menor en casa del autor confeso. Un hecho que la familia del fallecido aún no puede creerse y que ha roto por completo la amistad que mantenían con la otra familia.

"Ellos eran amiguitos de toda la vida", advierte la abuela de la víctima, "lo dejaron en casa de un asesino y, al ver que no volvía a la hora, fueron allí y se lo encontraron todo acordonado".

Aunque la relación entre ambas familias siempre fue buena, los padres de la víctima mantenían mayor vínculo con la exmujer del autor confeso. Tanto es así que, desde que se separaron, los padres del menor fallecido no estaban del todo de acuerdo con que su hijo pasara tanto tiempo en casa de este.

El asesinato ha conmocionado al pueblo entero, que es incapaz de imaginar qué ha podido llevar a alguien a acabar con la vida de un niño de 13 años. ¿Qué hay detrás de este terrible episodio?