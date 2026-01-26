Antena3
Las familias de las víctimas de Adamuz que reniegan del homenaje: "No quiero compartir espacio con los asesinos de mi hermano"

El descarrilamiento de un tren en Adamuz ha dejado un balance desolador: 45 fallecidos y más de un centenar de heridos. Un episodio que se ha convertido en la mayor tragedia ferroviaria de los últimos tiempos.

Adamuz

El domingo pasado, un tren Iryo descarrilaba a la altura de Adamuz (Córdoba), chocando con otro tren Alvia. El accidente dejaba un total de 45 fallecidos y más de 100 heridos, que aún buscan respuestas que esclarezcan qué ocurrió aquel día.

Son muchas las preguntas que han surgido a raíz del accidente, cuyas causas concretas aún se desconocen. Por el momento, las principales hipótesis apuntan a un fallo en las vías y en el mantenimiento de las infraestructuras.

Tras la tragedia, el Gobierno ha anunciado un funeral de Estado como homenaje a las víctimas, algo que para muchas familias es un gesto insuficiente. Mar, por ejemplo, la hermana del trabajador del Alvia fallecido en el accidente, se niega a asistir.

"No quiero compartir espacio ni tiempo con las personas que han asesinado a mi hermano, que es este Gobierno", señala Mar, "el mejor homenaje que les pueden dar a las víctimas es que arreglen las vías".

La tragedia de Adamuz continúa asolando nuestro país, mientras los afectados exigen depurar responsabilidades. ¿Conseguirán justicia para las víctimas?

Adamuz

Las familias de las víctimas de Adamuz que reniegan del homenaje: "No quiero compartir espacio con los asesinos de mi hermano"

Antonio Banderas se ha sentado en el plató de Más Espejo tras traer a Madrid 'Godspell', el musical que ha dirigido y que estrenó en Málaga y que ahora llega al Gran Teatro Pavón de Madrid. El artista ha analizado distintos temas de la actualidad.

El Gobierno ha cancelado el acto homenaje a las víctimas de tren de Adamuz (Córdoba) que había previsto para el próximo sábado 31 de enero en Huelva.

