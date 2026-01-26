Las familias de las víctimas de Adamuz que reniegan del homenaje: "No quiero compartir espacio con los asesinos de mi hermano"

El domingo pasado, un tren Iryo descarrilaba a la altura de Adamuz (Córdoba), chocando con otro tren Alvia. El accidente dejaba un total de 45 fallecidos y más de 100 heridos, que aún buscan respuestas que esclarezcan qué ocurrió aquel día.

Son muchas las preguntas que han surgido a raíz del accidente, cuyas causas concretas aún se desconocen. Por el momento, las principales hipótesis apuntan a un fallo en las vías y en el mantenimiento de las infraestructuras.

Tras la tragedia, el Gobierno ha anunciado un funeral de Estado como homenaje a las víctimas, algo que para muchas familias es un gesto insuficiente. Mar, por ejemplo, la hermana del trabajador del Alvia fallecido en el accidente, se niega a asistir.

"No quiero compartir espacio ni tiempo con las personas que han asesinado a mi hermano, que es este Gobierno", señala Mar, "el mejor homenaje que les pueden dar a las víctimas es que arreglen las vías".

La tragedia de Adamuz continúa asolando nuestro país, mientras los afectados exigen depurar responsabilidades. ¿Conseguirán justicia para las víctimas?