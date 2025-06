De Cristina Cifuentes a Eva Soriano, ¿más pijas o más salvajes?: "No me gusta la gente pija"

Nuestro reportero más pijo cambia de look. Fabiolo se traslada a una premiere 'jurásica', donde ha tenido que mostrar su lado más salvaje.

Allí, se ha encontrado con muchos famosos, de la talla de Melani Olivares o Lucía Rivera. Cristina Cifuentes se ha mojado, asegurando que ella no se considerada nada pija. "No me gusta la gente pija", advierte.

Nuestro reportero ha sacado el lado más divertido y salvaje de los famosos, hasta el punto de que ha sacado a bailar bachata a Eva Soriano. ¡No te lo pierdas en el video de arriba!