Los compradores de 1.500 décimos de lotería de Navidad, afectados por un baile de cifras: "Un error de transmisión"

A tan solo una semana de que llegue uno de los días más esperados del año, el del sorteo de la lotería de Navidad, muchos ya tienen sus décimos guardados, pero otros aún hacen cola para conseguir su número de la suerte.

Eso sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todos aquellos que comparten décimo, que tienen que asegurarse de tenerlo todo bien atado porque los imprevistos pueden surgir en cualquier momento.

Es lo que ha pasado en una cofradía de A Coruña, donde han vendido por error 1.500 participaciones de lotería con el número mal impreso. En lugar del 04.477, han vendido el 40.477.

Un disgusto para quienes han comprado el décimo y un baile de cifras que puede cambiarlo absolutamente todo.

El padre Equiza es el párroco de la Cofradía de la Virgen del Rosario de los Dominicos de A Coruña y ha explicado que ha sido un error de transmisión oral. Es la primera vez que les ocurre, y cree que ha sido mala suerte.

"En cuanto me di cuenta me puse manos a la obra a ver qué hacía", ha asegurado, y el modo de serenarse ha sido pensar que el error no se puede deshacer y rápidamente comunicó la equivocación a los puntos de venta.

A partir de eso, además, programó un día para que saliese en los medios a su alcance, entre ellos los periódicos de A Coruña. A pesar de que quiere que toque por la alegría que se llevarían quienes lo han comprado, cree que sería mucho lío, por lo que estaría bien que no tocase este año.