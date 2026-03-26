Exclusiva
Colate Vallejo-Nágera y Alejandra, la hija de Mario Conde, rompen su relación: "Su prioridad ahora es su hijo"
En plena batalla judicial por el futuro del hijo de Colate Vallejo-Nágera, este ha roto su relación con su pareja, Alejandra Conde, según ha confirmado Nacho Gay.
Publicidad
Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, la hija de Mario Conde, han roto su relación, según confirma Nacho Gay. Un romance que se confirmaba hace aproximadamente un año, pero que llega a su fin de manera inesperada.
El motivo tras la ruptura sería la batalla judicial en la que Colate está inmerso desde hace meses. El empresario lucha por traer de vuelta a España a su hijo, que vive en Miami con su madre, Paulina Rubio.
Más Noticias
- Noelia Castillo, de 25 años, recibe la eutanasia después de una batalla judicial de dos años
- Alicia Borrachero, sobre el rechazo en el mundo de la interpretación: "Hay que tener mucha autoestima para dedicarse a esto"
- La expareja de Colate carga contra Paulina Rubio: "Él cree que ha sido muy comedida porque sabe muchas cosas"
"Su prioridad ahora es su hijo", afirma Beatriz Cortázar. Ahora mismo, se encuentra en Miami en plena batalla con su exmujer, algo que ha dificultado su relación con Alejandra Conde. ¿Podrán retomarla cuando Colate vuelva a España?
Publicidad