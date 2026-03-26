Colate Vallejo-Nágera y Alejandra, la hija de Mario Conde, rompen su relación: "Su prioridad ahora es su hijo"

Colate Vallejo-Nágera y Alejandra Conde, la hija de Mario Conde, han roto su relación, según confirma Nacho Gay. Un romance que se confirmaba hace aproximadamente un año, pero que llega a su fin de manera inesperada.

El motivo tras la ruptura sería la batalla judicial en la que Colate está inmerso desde hace meses. El empresario lucha por traer de vuelta a España a su hijo, que vive en Miami con su madre, Paulina Rubio.

"Su prioridad ahora es su hijo", afirma Beatriz Cortázar. Ahora mismo, se encuentra en Miami en plena batalla con su exmujer, algo que ha dificultado su relación con Alejandra Conde. ¿Podrán retomarla cuando Colate vuelva a España?