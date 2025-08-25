Un cirujano amputa los dedos del pie a su padre en la cocina y muere en la residencia: "Cuando le quitamos la venda vimos que le faltaban dos dedos"

Un médico fue detenido en Alicante acusado de amputar los dedos de un pie a su padre en la cocina. Una peligrosísima hazaña que hizo que este falleciese días después a causa de una sepsis.

Al parecer, el anciano de 94 años presentaba problemas de gangrena en la zona y su hijo, cirujano de profesión, decidía cortarle los dedos en la cocina de su casa para más tarde vendarle la zona y trasladarle de nuevo a la residencia donde no se les informó de su estado.

Días más tarde, el anciano fallecía a causa de una sepsis al no curarse bien las heridas. "Nos lo devuelve con una venda y nos dice que le pongamos betadine porque le ha hecho una pequeña cura", cuenta Pepe Llorca, el director, "cuando le quitamos la venda para hacerle la cura vimos que le faltaban dos dedos".

Al ver cómo el anciano tenía la zona del pie, la residencia se puso en contacto con la Guardia Civil pero finalmente terminaba falleciendo a causa de las heridas mal tratadas. ¡Dale al play!