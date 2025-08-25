Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SUCESOS

Un cirujano amputa los dedos del pie a su padre en la cocina y muere en la residencia: "Cuando le quitamos la venda vimos que le faltaban dos dedos"

Un hombre decidía operar a su padre en la cocina de su casa y finalmente este perdía la vida por una sepsis. Hablamos con Pepe Llorca, director de la residencia donde falleció en anciano.

cirujano

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Un médico fue detenido en Alicante acusado de amputar los dedos de un pie a su padre en la cocina. Una peligrosísima hazaña que hizo que este falleciese días después a causa de una sepsis.

Al parecer, el anciano de 94 años presentaba problemas de gangrena en la zona y su hijo, cirujano de profesión, decidía cortarle los dedos en la cocina de su casa para más tarde vendarle la zona y trasladarle de nuevo a la residencia donde no se les informó de su estado.

Días más tarde, el anciano fallecía a causa de una sepsis al no curarse bien las heridas. "Nos lo devuelve con una venda y nos dice que le pongamos betadine porque le ha hecho una pequeña cura", cuenta Pepe Llorca, el director, "cuando le quitamos la venda para hacerle la cura vimos que le faltaban dos dedos".

Al ver cómo el anciano tenía la zona del pie, la residencia se puso en contacto con la Guardia Civil pero finalmente terminaba falleciendo a causa de las heridas mal tratadas. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Tráiler oficial de La Voz 2025

La Voz 2025 presenta su espectacular tráiler oficial: los coaches interrumpen todo para responder a la llamada

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla

Esta tarde en YAS Verano, recibimos la visita de Raquel Meroño, un rostro mítico de la pequeña pantalla

Polémica en las fiestas de Bilbao
Semana Grande de Bilbao

Fiestas con etarras de fondo en Bilbao: la polémica decoración de las “txosnas”

Receta de pan de patata, de Joseba Arguiñano: "Con una miga súper esponjosa"
Para 2 hogazas

Una receta original y sin amasado: Pan de patata de Joseba Arguiñano

Arroz caldoso de pollo de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Una receta con mucho encanto: Arroz caldoso de pollo de Karlos Arguiñano

Tan solo te harán falta 30 minutos para poder hacer este arroz caldoso magnífico y muy completo.

¿Héroe o pirómano? Un acusado de provocar un incendio forestal es defendido por sus vecinos: “hicimos lo que teníamos que hacer, salvar casas y vidas”
INCENDIOS

¿Héroe o pirómano? Un acusado de provocar un incendio forestal es defendido por sus vecinos: “Hicimos lo que teníamos que hacer, salvar casas y vidas”

El vecino salió en libertad tras ser acusado de provocar un incendio forestal en la zona de Valdeorras, Ourense ante los vítores de sus vecinos, que aseguran que “cuando no hay medios, lo importante es salvar vidas”.

Fiscal Medio Ambiente

Hablamos con el fiscal delegado de medio ambiente en Málaga, Fernando Benítez: “Los incendios intencionados son una mínima parte, la mayoría son imprudencias”

Pilar Rodríguez Losantos, polémicas vacaciones de Sánchez

La controvertida prohibición en la residencia de verano de Pedro Sánchez: "Lo utiliza como residencia de vacaciones"

Ana Iris Simón, sobre el pregón de la Fiesta Mayor de Sants: "Es una ridiculización de una causa"

Publicidad