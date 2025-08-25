Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

El presentador no se podía creer este hecho y ha preguntado en repetidas ocasiones si era una broma.

Jorge Fernández, asustado ante una experiencia de uno de los concursantes: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Arancha Mela
Publicado:

Javier ha contado en su presentación que es tanatopractor, vidente y médium. Hasta aquí todo correcto, lo curioso viene cuando Jorge Fernández le ha preguntado por experiencias extrañas en su trabajo.

El concursante del atril rojo ha comenzado a contar una de sus anécdotas y ha dejado muy asustado y sorprendido a Jorge Fernández. El presentador le ha comentado: “¡Me estás acojonando más todavía!”

Una historia que merece la pena ser escuchada y que ha dejado boquiabiertos a los presentes en el plató. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la anécdota más extraña de este tanatopractor!

MEJORES MOMENTOS | 25 DE AGOSTO

