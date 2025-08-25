Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Después del accidente que casi le cuesta la vida, Bahar encara ahora otro momento decisivo: la investigación abierta en su contra tras la queja que Uras redactó y que Rengin presentó ante el hospital.

Con el corazón en la mano, Bahar se defiende con valentía. “¿Sobrepasé los límites como residente? Sí, lo hice. Pero lo volvería a hacer porque salvar vidas es nuestro objetivo como médicos”, confiesa.

Su futuro está en juego y la decisión de la junta cambiará su vida para siempre. ¿Podrá seguir ejerciendo como doctora o perderá todo por lo que ha luchado?

