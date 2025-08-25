Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

El hospital decide esta noche si Bahar continúa con su vida de doctora o lo pierde todo. A las 22.50 horas en Antena 3. ¡Se viene capitulazo!

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Publicidad

Después del accidente que casi le cuesta la vida, Bahar encara ahora otro momento decisivo: la investigación abierta en su contra tras la queja que Uras redactó y que Rengin presentó ante el hospital.

Con el corazón en la mano, Bahar se defiende con valentía. “¿Sobrepasé los límites como residente? Sí, lo hice. Pero lo volvería a hacer porque salvar vidas es nuestro objetivo como médicos”, confiesa.

Su futuro está en juego y la decisión de la junta cambiará su vida para siempre. ¿Podrá seguir ejerciendo como doctora o perderá todo por lo que ha luchado?

Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Ferit

“Eres como todas las demás”: Ferit besa a Seyran con pasión y luego la destroza con su mentira

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Bahar se enfrenta a la junta del hospital: esta noche se decide todo en Renacer

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión
Capítulo 50

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”
Capítulo 50

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles
Capítulo 50

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Ferit ha abierto viejas heridas y ha dejado claro que no está dispuesto a callar más. Seyran, incapaz de reaccionar, se ha quedado destrozada tras escucharlo.

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad
Capítulo 50

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad

Entre reproches y gritos, ambos se han dicho lo que nunca antes se habían atrevido.

Ástrid Janer

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada

Marta y las chicas de la tienda en el capítulo 379 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¿Se ha marchado Fina abandonando a Marta y las chicas de la tienda?

César

El plan de asesinato a César sale a la luz: esto es lo que ocurrirá en los próximos capítulos de La Encrucijada

Publicidad