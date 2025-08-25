Publicidad
Para 2 hogazas
Una receta original y sin amasado: Pan de patata de Joseba Arguiñano
Una receta de pan diferente que te sorprenderá por su esponjosidad.
Joseba Arguiñano ha preparado este pan de patata de "miga súper esponjosa". Muy rápido de hacer y sin necesidad de ser amasado. Aunque si bien hay que respetar los tiempos de fermentación.
Karlos Arguiñano ha querido felicitar a su hijo por la receta:"¡Me has vuelto a sorprender chaval!". No dudes en elaborar este pan de patata perfecto para acompañar cualquier comida o como base para sándwiches y tostadas.