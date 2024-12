Chicote, a minutos de dar las Campanadas y recibir al 2025: "Creo que el vestido de Cris pesa 30 kilos"

Chicote ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles a tan solo pocas horas de dar las Campanadas en Antena 3 junto a Cristina Pedroche.

El chef ha confesado que de momento no tiene nervios y, sobre el vestido de Pedroche: "Todo el mundo me pregunta lo mismo", dejando claro que no tiene ni idea ni siquiera del color.

"No te extrañe que haya 60 personas" ha confesado dando gracias al equipo que le rodea en ese momento.

Además, este año darán las Campanadas en un nuevo balcón, bromeando que no hay duda de que el vestido de Cristina entrará de sobra.

"Es algo muy bonito formar parte de ello" ha confesado un ilusionado Chicote cuyo estilismo todavía no sabemos si será más arriesgado.