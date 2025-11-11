La jugada final de Manu que decide El Rosco con un bote de 2.368.000 euros en juego

Más emoción es imposible en un Rosco. Manu y Rosa han protagonizado un duelo lleno de suspense por lo igualado que ha sido hasta la última jugada, aspirando ambos a ganar el bote de 2.368.000 euros. Como prólogo a la prueba, el concursante madrileño ha despedido a los invitados con su poema. Esta vez, los protagonistas de sus versos han sido Rosa López, Carla Hidalgo, Jorge Garbajosa y Martín Fiz: “Lo vuestro ha sido una Operación Triunfo”.

El propio Manu ha sido el encargado de comenzar El Rosco, esta vez con una considerable ventaja de 22 segundos. Ha sido clave lo que ha ocurrido en el ¿Dónde Están?, esta vez con pinchazo de Rosa y pleno para el madrileño pero firmado por Garbajosa. En cualquier caso, la diferencia de tiempo no ha impedido que los dos concursantes mantuvieran muy parejos sus marcadores durante toda la primera vuelta.

En los compases final, con empate a 21 aciertos, sí ha sido Rosa quien ha tenido que mover ficha. Lo ha hecho con acierto, plantándose con 22 letras en verde. Por lo tanto, la última jugada de Manu es la que ha decidido el ganador, con todas las opciones posibles. ¡Descubre el final de este Rosco en el vídeo!