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Amaia Montero y Cayetana-Guillén-Cuervo se reconcilian: "Han arreglado todas sus diferencias"

Cayetana Guillén-Cuervo y Amaia Montero vuelven a acercar posturas después de su ruptura de amistad. Ahora, ambas vuelven a seguirse en redes sociales.

Cayetana y Amaia

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La relación de amistad que tenían Cayetana Guillén-Cuervo y Amaia Montero se rompía a causa de unas declaraciones de la presentadora. Esta confirmaba públicamente la vuelta de Amaia a La oreja de Van Gogh antes de que ella misma lo hiciera, lo que provocó que se dejaran de seguir en redes sociales.

Ahora, parece que ambas se han reconciliado. Coincidiendo con el fallecimiento de Gemma Cuervo, la madre de Cayetana, ambas han vuelto a seguirse en redes y parecen haber retomado el contacto.

"Llevaban un año sin hablar", afirma Nacho Gay, "en el momento en el que fallece Gemma Cuervo, Amaia llama a Cayetana, arreglan todas sus diferencias y, pocas horas después, Amaia vuelve a seguirla en redes".

Cayetana Guillén-Cuervo y Amaia Montero firman la paz y retoman una amistad que arrastran desde hace ya más de 20 años. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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