La red de víctimas seducidas por el 'falso Pablo': "Fingió que había sufrido abusos sexuales, como yo, para llevarme a su terreno"

Tania visitaba ayer nuestro programa para contarnos su mayor desengaño amoroso. Pasó un año en una relación con un hombre que conoció por internet y que, finalmente, resultó ser una mujer, Elena. Esta en realidad estaba casada y tenía hijos, pero buscaba atención a través de las relaciones que creaba a través de Pablo, su perfil falso.

Cuando Tania descubrió quién estaba detrás de aquel perfil, pudo ver que no era la única víctima. Elena tenía más relaciones con otras mujeres que también pensaban que estaban hablando con el falso Pablo.

Carmen es otra de las víctimas. "El falso Pablo llegó a fingir que, como yo, había sufrido abusos sexuales", nos cuenta. Aquel vínculo les unió e hizo que Carmen tuviese mucha confianza con él, llegando a enamorarse.

Fue Tania quien logró advertir al resto de víctimas. Cuando por fin supo la verdad, decidió hablar con otras mujeres que le comentaban en redes sociales, como Carmen.

El modus operandi era siempre el mismo, así como el perfil. Sin embargo, tenía diferentes víctimas, todas ellas enamoradas de un hombre que nunca existió. Un engaño que no llegó a ser económico, pero sí emocional.