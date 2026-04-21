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Mejores momentos | 21 de abril

La clase magistral de Iñaki Urrutia para conquistar al público de Pasapalabra: “Es el mejor”

El invitado y Roberto Leal han mantenido el pique para reivindicar quién es el mejor presentador de concursos.

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La clase magistral de Iñaki Urrutia para conquistar al público de Pasapalabra: “Es el mejor”

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Alberto Mendo
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Iñaki Urrutia ha pasado de presentador de un concurso, Atrápame si puedes, a participante de Pasapalabra. Roberto Leal, como en algún momento podría hacer el mismo recorrido visitando el programa del invitado, ha decidido empezar a hacerle “mucho la pelota”. En cualquier caso, los dos han mantenido el pique por quién presenta mejor.

La canción que le sirve a Roberto Leal para reivindicarse: “Gracias, Lady Gaga”

Además, Iñaki ha estado muy hábil al cambiar de objetivo para conquistar. “Eres el segundo mejor presentador de concursos, pero el público que tienes es el mejor que hay”, ha asegurado. Aunque ha matizado que se debe a que en su programa no cuenta con espectadores en el plató, el invitado se ha llevado una ovación.

Roberto ha bromeado con que esta lección es clave “en los cursos para presentador”: “Tú menciona al público para metértelo en el bolsillo”. Por eso, para reconquistar al de Pasapalabra, el presentador sevillano ha ido al contraataque: “¡Este público es maravilloso!”. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

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