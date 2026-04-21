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María José perdió a su hijo en la marquesina del autobús: el conductor iba borracho, drogado y a 135 kilómetros por hora

Iván tenía 15 años cuando un conductor de autobús le quitó la vida. Este fue condenado a 4 años de prisión tras embestir a 135 kilómetros por hora y dando positivo en alcohol y drogas la marquesina. Una condena que para María José nunca fue suficiente.

María José

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María José jamás pensó que su hijo Iván, de apenas 15 años, moriría al coger un autobús en el centro. El joven estaba esperando en una marquesina del centro de Madrid cuando un conductor de autobús la embistió a 135 kilómetros por hora, llevando a Iván directo al hospital.

Tras nueve días en coma, Iván falleció a causa del accidente. El conductor, que tenía 45 condenas previas, dio positivo en la ingesta de grandes cantidades de drogas y alcohol e intentó huir. Sin embargo, finalmente fue detenido y condenado a cuatro años de cárcel, una condena que según María José, fue insuficiente.

Desde la cárcel, el conductor le envió una carta a María José preguntando por el estado de salud de su hijo. "Se interesó cinco meses después, pidiéndonos perdón por lo que él interpretaba como "un mal día"", asegura, "él sabía que mi hijo estaba muerto porque se le notificó, probablemente lo hizo para rebajar su pena, aumentando la nuestra".

La vida de María José se paró aquel día y denuncia que el conductor siguió adelante con la suya pese a haber matado a Iván. Por eso, hoy reclama mayores penas para delitos como estos, tratando de evitar que más gente tenga que pasar por tragedias como la suya.

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