Ortega Cano disfruta de la Feria de Abril: "Estoy fenomenal físicamente, hago mucho deporte"

Empieza una de las épocas favoritas de muchos: la Feria de Abril. Sevilla se tiñe de color, huele a rebujito y suena a sevillanas, una fiesta que no deja a nadie indiferente.

En Y ahora Sonsoles no hemos querido perdernos la Feria, donde hemos podido hablar con grandes personalidades, como Ortega Cano, que se ha mostrado muy contento y disfrutando de Sevilla.

"Me encuentro fenomenal físicamente, hago mucho deporte", nos cuenta, "estoy muy contento con mi vida".

La Feria de Abril nos regala un año más grandes momentos. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Ortega Cano en el vídeo de arriba!