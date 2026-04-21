Feria de abril
Ortega Cano disfruta de la Feria de Abril: "Estoy fenomenal físicamente, hago mucho deporte"
Y ahora Sonsoles se va de Feria, donde hemos podido hablar con muchos famosos. Entre ellos, el maestro Ortega Cano.
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Empieza una de las épocas favoritas de muchos: la Feria de Abril. Sevilla se tiñe de color, huele a rebujito y suena a sevillanas, una fiesta que no deja a nadie indiferente.
En Y ahora Sonsoles no hemos querido perdernos la Feria, donde hemos podido hablar con grandes personalidades, como Ortega Cano, que se ha mostrado muy contento y disfrutando de Sevilla.
"Me encuentro fenomenal físicamente, hago mucho deporte", nos cuenta, "estoy muy contento con mi vida".
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La Feria de Abril nos regala un año más grandes momentos. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Ortega Cano en el vídeo de arriba!
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