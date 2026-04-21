Guerra vecinal
Amparo, en guerra con sus vecinos por poner la lavadora: "La pongo a las 12 de la noche para ahorrar y se quejan"
Para intentar ahorrar en la factura de la luz, Amparo tiene la costumbre de poner la lavadora a las 12 de la noche. Un hábito por el que ya son varios los vecinos que se han quejado.
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Muchas lavadoras hacen un ruido exagerado, que si se ponen a altas horas de la noche pueden llegar a molestar a los vecinos. Es lo que le ha ocurrido a Amparo, que está en pie de guerra con su comunidad.
Con el fin de ahorrar un poco en la factura de la luz, Amparo pone siempre la lavadora sobre las 12 de la noche. Algo que no ha pasado desapercibido para sus vecinos, que se han quejado varias veces.
"Cuando me encuentro a vecinos por la escalera me dicen que no la ponga, que les despierto", nos cuenta, "no es que me dé igual, pero hay que mirar por la economía". Para Amparo, ahorrarse unos euros es más importante: "Además, mi lavadora es nueva y no hace casi ruido".
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Hacer ruido de madrugada y en horas de descanso puede provocar una multa de hasta 3.000 euros. Algo que podría costarle caro a Amparo con tal de ahorrar energía.
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