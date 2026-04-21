¿Cómo puedes conseguir desde casa el premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte?

Una fiesta de muerte no es solo un programa muy especial porque varios famosos investigan el asesinato de uno de ellos en busca de una asesino también conocido. Además de un formato innovador, Una fiesta de muerte es un juego para todos los espectadores, que pueden llevarse un premio de 3.000 euros investigando desde casa.

Para ganar, los espectadores deben seguir el programa y, a la vez, hacer su investigación en paralelo a través de este enlace.

¿Cómo se juega desde casa?

Como primer paso, los espectadores deben aceptar las Bases Legales y registrarse en el juego. El único objetivo de este registro es poder ponerse en contacto con el ganador, no habrá otros fines ni ninguna otra comunicación. Una vez registrado, el usuario puede volver a entrar en el juego a través del mismo dispositivo sin necesidad de volver a registrarse.

Abriremos el registro antes de la emisión del programa para que los espectadores puedan estar preparados una vez arranque el programa.

¿Qué debo hacer para sumar puntos y ganar?

Los espectadores, a través de la web app podrán sumar puntos en el juego a través de las pistas y revelando qué famoso creen que ha sido el asesino. Cuanto antes adivinen al famoso asesino, más puntos sumarán.

Las pistas están diseminadas por todo el programa y pueden añadirse en todo momento a la aplicación, con un total de 50 intentos. Por cada pista acertada, el espectador también ganará puntos.

En el caso del famoso asesino, los participantes pueden enviar el nombre (nombre y apellido) desde el comienzo del programa. El objetivo no solo es acertar, sino hacerlo lo antes posible para sumar la mayor cantidad de puntos. El espectador podrá cambiar el nombre del asesino a lo largo de la emisión del programa.

¿La investigación en la tele y en la app van en paralelo?

Sí, a través de la web app, los espectadores podrán avanzar en la investigación en paralelo a cómo lo hacen los investigadores famosos del programa, pasando por fases como análisis de la escena del crimen o el momento del interrogatorio final para establecer una acusación definitiva.

Aprovechando las pausas publicitarias, el juego ofrecerá a los espectadores juegos extra en los que pueden sumar puntos adicionales y conseguir más pistas en su investigación.

Los investigadores que sumen más puntos tendrán más opciones de resultar ganadores en el sorteo final del premio de 3.000 euros de Una fiesta de muerte.