El lapsus de David con el número de programas que acumula en Pasapalabra: “¿Qué ha pasado?”

A veces ni los propios concursantes llevan la cuenta exacta de todo lo que han vivido en Pasapalabra. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a David, que ha protagonizado un divertido momento cuando ha intentado recordar cuántos programas lleva acumulados. Los números le han bailado más de la cuenta.

El barcelonés ha vivido este lapsus al comienzo de la tarde, cuando analizaba con Roberto Leal el empate en el pasado AlaZ. Es la sexta vez que ha firmado tablas con Moisés en sus doce duelos. Es decir, la mitad de sus enfrentamientos han terminado con pacto.

“Compitiendo a alto nivel, jugando muy bien”, ha resumido Roberto sobre este resultado. Ha sido entonces cuando le ha preguntado a David por el número de programas que llevaba acumulados. El concursante ha dado una cifra… ¡errónea! “¿Qué ha pasado?”, le ha preguntado el presentador por los que se ha ‘comido’, pues ha dicho una cantidad inferior a los 121 que ya atesora. ¡Revive este curioso momento en el vídeo!