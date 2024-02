Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, relata el infierno que vivió: "Me alegro de que esté en la cárcel"

La exnovia de Antonio Tejado, Candela Acevedo, ha hablado después de que el sevillano esté en prisión provisional por haber sido presuntamente el autor intelectual del asalto a la casa de su tía María del Monte.

Tejado ha contado, por una parte, cómo se ha enterado de que el sobrino de la artista divulgaba imágenes íntimas de ella, un hecho por el que ya fue condenado a 7 meses de prisión y una multa de 6.000 euros.

La sevillana, además, ha relatado el infierno que sufrió con el sobrio de María del Monte mientras vivía con él, y es que vivió episodios realmente preocupantes como que, después de salir, ella no recordaba nada de lo que había ocurrido la noche anterior. "Pensé: ¿Qué habrá hecho conmigo?", ha confesado la joven.

En alguna ocasión incluso tuvo que intervenir la policía, ya que tuvieron una pelea muy fuerte. "Después me lloraba pidiendo perdón, pero se volvía a repetir", ha asegurado, además de confesar las amenazas que recibía por parte de Antonio y que ella denunció. "Me sentí desamparada", ha dicho.

Ahora, no puede evitar alegrarse por su entrada en prisión. "Me alegro de que esté en la cárcel, yo quería que entrara por lo que me hizo", ha confesado. En parte, además, responsabiliza a la madre de Antonio Tejado de la vida fácil que ha llevado siempre.

Ella no es la única expareja de Antonio Tejado que ha hablado sobre el sevillano, sino que también Gaby Sánchez ha reconocido saber de 'la banda de los 13' además de destapar el lado oscuro del sobrino de María del Monte.