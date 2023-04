Bruno Brasil, el mejor amigo de Dani Alves, en exclusiva: "Ella se acercó a él bailando y rozándose"

Carlos Quílez ha hablado en exclusiva para 'Y ahora Sonsoles' con Bruno Brasil, el mejor amigo de Dani Alves que estuvo con él la noche en la que presuntamente agredió sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona.

A 72 horas de que el futbolista vuelva a declarar ante el juez, su mejor amigo asegura que conocieron a las chicas y ligaron con ellas, pero que todo fue normal y amistoso y que, por tanto, no entiende la acusación. "Ella se acercó a él bailando y rozándose", ha asegurado.

En un momento, además, cuenta que Alves se alejó de la víctima para encontrarse con las otras chicas y ella fue detrás de él. "Entraron y salieron del lavabo juntos y pasaron unos 15 minutos", ha contado.

"Al salir del lavabo me dio un 'give me five' antes de marcharse", asegura, además de que hablaron de todo normal y que incluso su prima le dio un beso en la mejilla al amigo de Alves.