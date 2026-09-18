'El Trompas' confiesa el crimen de Claudia Tacoronte, la estudiante asesinada en México: "La causa fue el robo del móvil"

Claudia Tacoronte, una estudiante española de 21 años, ha fallecido este fin de semana en México, donde estaba de intercambio desde hace un mes. Un hombre la apuñaló en varias ocasiones a la salida de una fiesta, para después huir.

El principal sospechoso del caso es Paco, conocido como 'El Trompas', un conocido delincuente con antecedentes de robos en México. Gracias a las cámaras de seguridad, se sabe que 'El Trompas' habló con Claudia momentos antes del asesinato.

Tras días tratando de dar con él, la policía ha logrado detenerle gracias a la colaboración de un vecino de la zona. Este caminaba por la calle en estado de embriaguez y con un aspecto visiblemente cambiado al del día que falleció Claudia. "Se había rapado el cabello", afirma el periodista Óscar Guadarrama.

'El Trompas' ha terminado confesando el crimen de Claudia. La Fiscalía informa de que el móvil del crimen, según el asesino confeso, fue el robo del teléfono de Claudia. Esta se encontraba en la Casa de Cultura, salió a fumar y él trató de robarla. Fue entonces cuando, tras resistirse, fue apuñalada.

La familia de Claudia ya está en México para repatriar el cuerpo de la joven. Mientras, 'El Trompas' podría enfrentarse a 70 años de prisión.