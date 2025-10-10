Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos

Borja tiene 11 años y es un pequeño mago de Llanera (Asturias). Desde pequeño, su pasión por el espectáculo le ha llevado a seguir los pasos de su ídolo, Houdini, que siempre decía que "la clave es practicar mucho".

Antes, Borja era un niño muy tímido, pero la magia le ha hecho aprender a disfrutar del público y de sus miradas. "Fui a ver al mago Pop y, desde entonces, quise hacer magia", recuerda.

La magia también necesita trabajo y tiempo, por lo que Borja ha decido estudiar online su formación escolar, que le permite compaginarlo con sus ensayos y espectáculos de magia.

Para Borja, ser un niño mago es tener lo mejor de los dos mundos: la educación y la ilusión. Por eso, tiene claro que seguirá esforzándose para continuar cumpliendo sueños. ¡No te pierdas el increíble truco de magia que ha hecho en directo!