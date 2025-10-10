Sorprendente
Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos
Con tan solo 11 años, Borja García tiene claro que la magia va a ser parte de su vida. Tanto que vive a caballo entre los escenarios y las clases online que le permiten compaginar los estudios con sus ensayos.
Borja tiene 11 años y es un pequeño mago de Llanera (Asturias). Desde pequeño, su pasión por el espectáculo le ha llevado a seguir los pasos de su ídolo, Houdini, que siempre decía que "la clave es practicar mucho".
Antes, Borja era un niño muy tímido, pero la magia le ha hecho aprender a disfrutar del público y de sus miradas. "Fui a ver al mago Pop y, desde entonces, quise hacer magia", recuerda.
La magia también necesita trabajo y tiempo, por lo que Borja ha decido estudiar online su formación escolar, que le permite compaginarlo con sus ensayos y espectáculos de magia.
Para Borja, ser un niño mago es tener lo mejor de los dos mundos: la educación y la ilusión. Por eso, tiene claro que seguirá esforzándose para continuar cumpliendo sueños. ¡No te pierdas el increíble truco de magia que ha hecho en directo!
