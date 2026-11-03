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Sergi Arola se sincera sobre la ruina que sufrieron sus negocios: "Ahora lo veo como una lección de vida"

El cocinero Sergi Arola se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de su época de mayor esplendor y de su repentina caída a los infiernos. Sus problemas económicos le obligaron a cerrar sus restaurantes y a marcharse a Chile. ¿Cómo está ahora mismo?

Sergi Arola

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Sergi Arola es uno de los chefs más conocidos de nuestro país, que triunfó especialmente durante los años 90 y 2000. Sin embargo, su éxito fue tan grande como su caída, ya que se vio obligado a cerrar varios de sus locales.

El chef abrió un local con su entonces pareja, Silvia Fominaya, pero los problemas económicos sacudieron a la pareja y Sergi no solo se vio obligado a cerrar ese local, sino otros de sus restaurantes. Una caída que le llevó a marcharse a Chile a rehacer su vida.

En Y ahora Sonsoles, el chef ha recordado aquella época como una de las más duras de su vida. Según cuenta, en aquel momento ni siquiera era consciente del golpe que supondría la mala gestión de sus restaurantes. Su mente estaba demasiado ocupada en cocinar y no se preocupó de aprender a gestionarlos.

"Para mí, ahora aquella época es una lección de vida", afirma Sergi Arola, que llegó a confesar que no se sintió apoyado por sus compañeros, "mirar hacia atrás sin afán de revancha está bien".

El cocinero ahora emprende un nuevo camino y vuelve de visita a España, tratando de recuperar todo lo que logró en el país que le encumbró. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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