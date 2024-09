Al Bano, tras el repentino fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau: "Algo se queda vacío en el alma"

Al Bano, cantante italiano e íntimo amigo de Jimmy Giménez-Arnau, ha mostrado su dolor tras conocer la noticia de su repentino fallecimiento. El periodista ha muerto hoy a sus 80 años, tres días después de su cumpleaños.

Según fuentes cercanas a su familia, se sabe que Jimmy llevaba enfermo una semana y estaba ingresado en el hospital. Esta noticia no había trascendido y asegura que no sabía nada. "Me he enterado por vuestro programa", ha señalado.

La muerte del tertuliano ha sido una sorpresa, incluso, para su entorno cercano. "Hay algo que se queda vacío en el alma", ha advertido Al Bano, recordando el carácter artista de su gran amigo.

"Se ha marchado un grande", ha sentenciado el cantante. Definitivamente, una muerte que ha impactado no solo a los que lo conocían personalmente, sino también a aquellos a los que acompañaba desde la televisión.