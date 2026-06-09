Así recibió Alberto el encargo especial del Papa para su visita en el Bernabéu: "Inicialmente nos dio un poco de vértigo"

El Papa León XIV ha hecho historia en nuestro país. Su recorrido por la capital desde el día 6 al 9 de junio ha estado marcada por la misa del Corpus en Cibeles, su discurso en el Congresode los Diputados o el evento en el estadio Santiago Bernabéu.

Un fin de semana sin precedentes que se estima que genere un impacto económico de más de 150 millones de euros y en el que se han volcado millones de personas. Entre voluntarios y autoridades, se ha logrado un despliegue nunca antes visto.

El lunes 8 de junio, el Papa visitó el Bernabéu, donde hubo un gran equipo de seguridad velando por que todo saliera bien. Además, hemos podido hablar con una de las personas que hicieron posible aquel día: Alberto Ruiz, el diseñador del coche en el que León XIV recorrió el estadio por dentro.

Según nos cuenta, el encargo les llegó a través de un contacto de la empresa. "Inicialmente nos dio un poco de vértigo, pero desde el minuto uno nos pusimos a trabajar", señala.

Lleno de ilusión, Alberto nos contaba momentos antes de que llegara el Papa al estadio cómo funcionará el coche. ¡Dala el play para verlo al completo en el vídeo de arriba!

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