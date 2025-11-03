Antena 3 LogoAntena3
Antonio estuvo a punto de perder la vida por la tardanza de la ambulancia: "Estuve una hora y media con un posible infarto"

Sufrió un infarto en plena calle y sus vecinos tuvieron que improvisar una camilla con sábanas al ver que la ambulancia no llegaba. Esta tardó una hora y media y Antonio denuncia que pudo haber perdido la vida por la tardanza.

Antonio, un vecino de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) estuvo a punto de morir por culpa de una ambulancia que tardó casi dos horas en llegar. Hoy, nos cuenta cómo logró sobrevivir gracias a sus vecinos.

Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena calle, fueron los vecinos quienes llamaron a los servicios de emergencia. Tras varias llamadas y viendo que tras más de una hora la ambulancia no llegaba, los vecinos decidieron actuar por su cuenta.

Con la ayuda de una manta a modo de camilla, movieron a Antonio a una furgoneta en volandas entre siete personas. Gracias a ellos logró llegar al hospital y salvarse a tiempo, ya que la ambulancia tardó una hora y media en llegar.

"No me lo explico, esto no le puede pasar a nadie más", sentencia Antonio. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los vecinos de Antonio, que están indignados: "Llamamos varias veces con muchísimos teléfonos, le dieron siete síncopes y nos decían que estuviésemos tranquilos porque era una crisis de ansiedad".

Hoy, los vecinos del municipio temen que vuelva a ocurrir un caso como el de Antonio y que no haya nadie cerca para poder salvarle la vida. ¿Lograrán que los servicios de emergencia reaccionen?

Programas

