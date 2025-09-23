Antena 3 LogoAntena3
Antonia, obligada a jubilarse con 28 años cotizados: "Me dijeron que no podía seguir y me quedé con 800 euros de pensión"

Se jubiló a sus 65 años, pero Antonia quería seguir trabajando. Pese a que lleva toda la vida trabajando, solo ha cotizado 28 años y ahora está forzada a vivir con una pensión insuficiente.

Sara Sanz Navarro
La jubilación es la meta de muchos, pero otras, personas, como Antonia, se han visto obligadas a aceptarla. En su caso, quería seguir trabajando cuando con 65 años tuvo que jubilarse.

Antonia ha trabajado toda su vida en diversos empleos, pero solo han cotizado por ella durante 28 años. Por eso, se le ha quedado una pensión de tan solo 800 euros: "Desde los 14 años no he parado, pero en empleos anteriores no me tenían asegurada".

Durante este tiempo, Antonia ha sufrido una crisis al no sentirse útil, llegando a pedirle a su hijo que le buscara un trabajo. "Me dijeron que no podía seguir trabajando, que ya había trabajado bastante", señala.

Hoy, Antonia sostiene que volvería a trabajar no solo por la pasión que sentía, sino porque la pensión que tiene a día de hoy no le permite vivir como le gustaría.

