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Mejores momentos | La Gran Batalla

Leire Martínez recuerda sus años en La Oreja de Van Gogh: “Cuando estás en grupo, las alegrías se multiplican”

Leire Martínez ha querido recordar su etapa en La Oreja de Van Gogh para expresar los buenos momentos que se viven como parte de una banda.

Leire Martínez y Edurne

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Borja Tamayo
Publicado:

Leire Martínez está en uno de sus mejores momentos musicales, conquistando los escenarios nacionales e internacionales con su primer álbum en solitario: ‘Historias de aquella niña’. No bastante con eso, la cantante ahora es asesora de Edurne en La Voz Kids, participando así en un equipo en el que la banda Skabum está haciéndose notar.

Este grupo formado por jóvenes talento ha sacado a flote el recuerdo de Leire sobre su etapa en La Oreja de Van Gogh. Durante 17 años fue la estrella del grupo, haciendo auténticos himnos disco tras disco. Por eso, no es de extrañar que tenga mucho que aportar a los niños de Skabum.

“El crecimiento no solo artístico, sino personal al formar parte de una banda”, comienza explicando Leire a las cámaras del programa: “Todo lo que he vivido en grupo y todo lo que he aprendido me parece increíble”. Unas bonitas palabras que reflejan el cariño que siempre va a reservar a sus años en La Oreja.

“Cuando estás en grupo, las alegrías se multiplican; pero es que las tristezas se dividen”, sentenciaba al respecto. Porque indudablemente su carrera está ligada a la historia de esta banda y ahora, con el éxito que la rodea en su nueva trayectoria, mira atrás con el convencimiento de haberse llevado consigo las mejores enseñanzas posibles. Unas enseñanzas que no duda en compartir con los talents de La Voz Kids. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de sus declaraciones al completo!

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