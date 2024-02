Ángel Antonio Herrera se sienta en el sofá blanco para presentar su libro de poesía: "Vendo mi intimidad por 20 pavos"

Ángel Antonio Herrera ha visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles', como hace cada semana como colaborador, pero esta vez de manera diferente. Lo ha hecho como símbolo del periodismo del corazón que es.

Su carrera comenzó en 1997, año que marca el principio de una forma de tratar la crónica social nunca vista hasta la fecha. Con el programa 'Tómbola', el periodista formó parte un espacio televisivo que supuso un punto de inflexión en el periodismo del corazón.

Pronto se convirtió en un reconocido cronista, haciendo así de la palabra su oficio y de los famosos su literatura. Con su ácida ironía y su mordaz humor, Ángel siempre ha defendido la labor periodística.

Sin embargo, su faceta televisiva y de columnista nunca han estado reñidas con su verdadera pasión: la poesía. Y este es el motivo que le ha traído esta tarde al programa: Ángel Antonio Herrera acaba de publicar su decimoquinto libro, 'Los espejos nocturnos'.

El periodista ha explicado que en este libro cuenta cómo ha cambiado desde los años 80 y ha confesado que antes tenía una vida más nocturna, más salvaje y también más desmelenada.

"Aquellos que busquen mi intimidad que compren el libro porque la vendo por 20 pavos", ha dicho, y, además, se ve más reflejado en lo último que ha escrito y por eso el libro empieza por lo último.

Ángel Antonio Herrera ha explicado, además, que no tiene redes sociales por lo que no puede contar nada por ahí de su vida. "Ni me interesa, me ha pillado tarde", ha dicho. Eso sí, WhatsApp sí tiene, especialmente por trabajo.