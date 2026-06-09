Andrés Pajares recibe el alta hospitalaria tras sufrir una neumonía, según su mujer Juani Gil: "No le han visto salir del hospital"

La salud del humorista Andrés Pajares ha hecho saltar las alarmas. A sus 86 años, ha ingresado en el hospital a causa de una neumonía, según confirmaba su hija Mari Cielo Pajares.

Pese a la preocupación que ha generado la noticia, Mari Cielo ha asegurado que su padre se encuentraba estable y bien. De hecho, esta advertía que los médicos estaban pensando en darle el alta ya el domingo, aunque finalmente no fue así.

Juani Gil, la mujer del actor, ha trasladado a los medios que Pajares ha recibido este mismo martes el alta hospitalaria. "Asegura que está en casa, descansando y que no necesita ningún tratamiento", señala Lorena Vázquez, "piden tranquilidad".

Pese a la confirmación de Juani, ni las personas que esperaban la salida del actor ni periodistas han visto salir a Pajares del hospital. Tanto es así, que muchos se encuentran escépticos ante la noticia. ¿Ha recibido realmente Pajares el alta?

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