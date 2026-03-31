Andrés Pajares, conmocionado en la misa homenaje a Fernando Esteso: "Es algo inimaginable"

La muerte de Fernando Esteso a sus 80 años conmocionó a todo el país. Una de las figuras más míticas del humor en nuestro país se marchaba dejando un legado imborrable que inevitablemente iba unido al de Andrés Pajares, su amigo y compañero artístico durante décadas.

Pajares no acudió al velatorio en Valencia ni al entierro en Zaragoza. Conmocionado, confesó que prefería recordarle vivo y que no se sentía preparado.

Sin embargo, 58 días después de la muerte de Esteso, vemos a Pajares en la misa homenaje a su amigo en Madrid. Compungido y acompañado de su mujer, Juana Gil, el cómico se despide de su amigo y confiesa cómo vivió la trágica noticia.

"El día que me dice mi mujer, por la mañana, siéntate, ha muerto Esteso...", recuerda, "con un escalofrío, de verdad, es algo inimaginable". Según nos cuenta, apenas unos días antes, hablaba con él por teléfono: "No podía esperármelo".

Hoy, Pajares despide a su amigo, que se marcha dejando un gran vacío en un dúo que hizo historia en nuestro país.