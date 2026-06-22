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Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, "en shock" tras confirmarse su condena: "24 años es demasiado"
El Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García Izaguirre a 19. Una condena que ha dejado a Andrea de la Torre, novia de Ábalos, atónita.
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. De igual manera, su exasesor Koldo García también ha sido condenado a 19 años de prisión.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Andrea de la Torre, la pareja de Ábalos, que confiesa estar "en shock" al conocer la noticia. "Nadie esperaba una sentencia tan dura, 24 años es demasiado", afirma.
Andrea se muestra indignada ante la resolución, que exime a Víctor Aldama de entrar en la cárcel por colaborar con la justicia. "No es muy normal que, solo por contarlo, desaparezcan todos los delitos, menos teniendo antecedentes penales", señala Andrea de la Torre.
La novia de Ábalos confirma que ha podido ver al exministro de Transportes este mismo viernes y que le notó "más triste que otras veces". Según cuenta, cada día que pasa es más difícil para Ábalos y le preocupa cómo haya podido encajar el expolítico la condena.
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La condena sorprende al entorno de Ábalos, que no esperaba tal magnitud de pena. Algo que choca directamente con la falta de pena de prisión para Aldama y que no pasa desapercibido para Andrea de la Torre.
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