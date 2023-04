Ana Obregón abre el debate sobre la protección al menor: su opinión hace años y sus actos ahora

Han pasado 31 años desde que una jovencísima Ana Obregón daba el biberón a su hijo Aless.

Sin embargo, la imagen se ha repetido hace muy poco con su nuevo bebé, Ana Sandra.

A pesar de que no tiene ni un mes de vida, la pequeña ya ha protagonizado dos portada de revista.

Algo muy llamativo, si tenemos en cuenta que, en el pasado, Ana Obregón fue una de las abanderas para cambiar la ley del menor y proteger a los niños famosos de los focos.

Javier Urra, ex defensor del menor, ha confesado en Espejo Público que: "Me ha llamado poderosamente la atención que Ana vino al Defensor del Menor y cambiamos la ley".

"Pusimos la ley 1/96 de protección jurídico del menor, y que vaya ahora y saca dos exclusivas en Hola!", añadía Javier Urra.

Aless Lequio fue objetivo de los flashes desde que nació. Una situación que le incomodaba y que obligó a Ana Obregón a tomar medidas legales.

Hace un tiempo podíamos escuchar a Ana Obregón decir que: "No quiero la imagen de mi hijo en prensa, no la quiero, me quiero atener a la ley del menor, llevo cinco años intentado".

La persecución de los medios fue tan grande que Ana consiguió cambiar la ley y Aless se convirtió en el primer niño famoso al que se pixelaba la cara.

"¿Sabéis que estáis cometiendo un delito si lo sacáis? Entonces espero que no lo hagáis. Es un delito sacar a un niño por favor no lo hagáis", confesaba en otra ocasión.

Sin embargo, 31 años después, aquellas palabras de Ana Obregón caen en una enorme contradicción al enseñarnos la cara de su bebé con tan solo 16 días de vida.

¿Pedirá la presentadora privacidad para Ana Sandra a pesar de que ella misma la ha expuesto?

Lo que nos queda claro es que la presentadora está cumpliendo con las últimas voluntades de su hijo y que, como ella asegura, están en un testamento ológafo.