Amiga de la familia de la menor agredida en Torrelavega: "En casa no tenía ningún problema, los tenía en la puerta del colegio"

Una menor de 13 años ha sido brutalmente agredida en Torrelavega (Cantabria) por un grupo de jóvenes de 16 años. Una pelea por la que ya ha habido varias detenciones.

Cinco menores y la madre de una de ellas han sido ya detenidas tras la denuncia de la víctima. Estas habrían estado un año agrediendo y acosando a la menor de 13 años.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Loli, amiga de la familia de la víctima. Esta nos confirma que la menor ya está "más tranquila" tras la intervención de la policía.

Según Loli, la policía llegó a investigar si la víctima tenía problemas en casa. "En casa no tenia ningún problema, los tenía en la puerta del colegio", sentencia Loli.

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