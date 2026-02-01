La bronca de Eva Soriano a Roberto Leal por convencerla para ir a El Desafío: “Eres una rata”

Eva Soriano se ha dejado la piel en su desafío de Noria a la fuga en el que ha tenido que abrir cinco candados mientras giraba cómo una noria bajo el agua.

El presentador de El Desafío ha disfrutado con el atuendo de la concursante, “estoy entre sufriendo y disfrutando”, ha asegurado Leal.

La humorista no ha dudado en tener unas palabras con su amigo Roberto Leal por convencerla para participar en esta edición de El Desafío. “Eres una rata por convencer a tus amigos”, le espetaba la concursante al presentador.