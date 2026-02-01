Antena3
Willy Bárcenas: “He descubierto la frustración de El Desafío, que me viene bien para ver la otra cara de la moneda”

Los concursantes han hecho balance de todo lo ocurrido en la cuarta gala de El Desafío, desde los impresionantes números que han vivido en el plató a las valoraciones del jurado.

Carmen Pardo
Jessica Goicoechea se ha mostrado muy contenta tras protagonizar un número de baile con su hermano Cristian. “Me ha servido mucho la experiencia para perder el miedo al tema del baile”.

Daniel Illescas está satisfecho por haber ganado a Willy Bárcenas aunque tiene una pena de que su esfuerzo “no se vea reflejado en las valoraciones del jurado”. Por su parte, Willy Bárcenas ha confesado que “hoy era el mejor día para fallar”.

Eva Soriano ha ironizado sobre la nota que ha recibido del jurado, “bendiciones a todos” ha confesado la humorista.

Por su parte, Eduardo Navarrete ha alucinado con el espectáculo que se ha vivido en el programa y José Yélamo se ha mostrado satisfecho con su número de jazz.

María José Campanario ha hablado de la dificultad de su tiro en la prueba en la que no se ha sentido del todo bien valorada en El Desafío.

