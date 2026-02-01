Antena3
"¡El reloj es para dar la hora!": el desternillante debate de Juan del Val y Nuria Roca

La pareja ha 'discutido' porque ella siempre lleva el reloj sin batería.

Como cada jueves, El Hormiguero ha despedido la semana con su tertulia de actualidad. En ella, Cristina Pardo, TamaraFalcó, NuriaRoca, Juandel Val y el propio PabloMotos se mojan y comentan algunos de los temas más relevantes de la semana.

En este momento, mientras estaban hablando de Pedro Sánchez, Juan le ha pedido la hora, irónicamente, a Nuria. Ella, entre risas, ha escondido su muñeca y ha asegurado que lo utiliza como un simple complemento.

Tamara, como suele ser habitual, se ha posicionado del lado de su compañera en una de las charlas más desternillantes de la tertulia. ¡No te lo pierdas!

