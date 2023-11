Así fue la agresión mortal a un taxista en Barcelona: "El responsable era extranjero sin arraigo y no se detiene por riesgo de fuga"

La noche del 2 de noviembre un taxista, Carlos, y un motorista se pelearon en plena calle en Barcelona con motivo de una discusión de tráfico. Las imágenes las hemos visto en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles'.

En ellas, se ve a una tercera persona, otro taxista, que intentó separar a su compañero, pero no lo logró, y esta agresión causó finalmente la muerte del Carlos, a quien no le tocaba trabajar esa noche, pero le cambió el turno a su sobrina.

Además, en las imágenes se ve cómo el motorista empujó a la víctima mientras el compañero trataba de ayudarle. Es en ese momento cuando le dio un puñetazo y el taxista cayó al suelo.

El agresor fue a recoger su moto, que estaba tumbada, y fue detenido por un delito de lesiones, pero le dejaron libre.

Mientras tanto, el taxista fue ingresado en estado crítico y 4 días después falleció.

Tras su muerte, una marea negra se movilizó en las calles de Barcelona: más de 700 taxis paralizaron su servicio pidiendo justicia para Carlos.

Daniel Vosseler es el abogado de la víctima, que ha asegurado que no sabe dónde está el responsable. "La palabra que se me ocurre es perplejidad", ha dicho, y es que no entiende por qué no se tomó alguna medida cautelar cuando dejaron en libertad al agresor.

La persona culpable está identificada y es un hombre extranjero que vivía de manera irregular en España.