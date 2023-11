La madre de Marta Calvo lucha por que se haga justicia 4 años después del asesinato de su hija: "Te matan en vida"

Marta Calvo desapareció el 7 de noviembre de 2019 cuando tenía 25 años. Había quedado con Jorge Ignacio Palma, un colombiano de 37 en libertad condicional por tráfico de drogas.

Ambos se vieron en el domicilio de él, una vivienda del municipio valenciano de Manuel y este es el último rastro que su madre tiene de ella, ya que siempre le enviaba la ubicación de sus citas.

Al día siguiente del encuentro con este hombre, Marisol fue a la casa porque no sabía nada del paradero de la joven. "Mi hija me dijo que no me preocupase, que estaba con él", ha contado.

Marisol ha explicado que tenía mucha confianza con su hija, y gracias a la ubicación y que no sabía nada de su hija, se dio cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. A los 20 minutos de pegar a la puerta del asesino, este le abrió y le dijo que no la había visto ni que la conocía.

Incluso la invitó a pasar a la vivienda para que viese que no estaba, pero ella le creyó y no lo hizo.

"Me acuerdo de ella cada día, cada minuto y cada segundo de mi vida"

"A mi me dio buena sensación", ha asegurado, y que cuando se fue pensó que le había metido en "un marrón". Posteriormente denunció a la Policía Nacional, que tardó 5 días en empezar a buscar a la joven y que en un principio no quería cogérsela por estar independizada y ser mayor de edad.

Tras la visita de Marisol, se dio a la fuga y se convirtió así en el principal sospechoso de la desaparición de Marta. 27 días después, Jorge Ignacio se entregó y confesó que la joven murió aquella noche. "Él sabía que iban a cazarlo y se presentó muy bien asesorado", ha dejado claro.

Aseguró que la descuartizó y que repartió sus restos en bolsas de basura por contenedores de dos municipios cercanos: Alzira y Silla.

Mientras investigaban, Jorge Ignacio fue detenido, pero los restos de la joven nunca se encontraron.

Casi 3 años después de la muerte, en el juicio fue acusado no solo del asesinato de Marta, sino también el de otras dos mujeres, además de haber agredido sexualmente a 8 más.

"Me acuerdo de ella cada día, cada minuto y cada segundo de mi vida", ha dicho Marisol, su madre, que no ve suficiente los 159 años de prisión y quieren la prisión permanente revisable, ya que no solo su hija ha sido víctima de sus actos.

Quedaba con ellas para tener relaciones sexuales y después les introducía grandes cantidades de cocaína sin su consentimiento hasta provocar una sobredosis.

Fue condenado a 159 años y 11 meses de prisión. Pero para la madre de Marta no es suficiente y ha recurrido al Tribunal Supremo que ayer mismo le notificó que había admitido el recurso en el que pide la prisión permanente revisable.

Y es que Marisol lleva 4 años sin saber dónde está su hija. "Te matan en vida", ha dejado claro. Además, ha confesado que está en manos de psicólogos y está trabajando mucho el rencor, porque solo le hace daño a ella.

La madre de Marta ha dejado claro que ella no puede permitirse estar mal porque es la voz de su hija y las otras víctimas, por lo que no puede parar.