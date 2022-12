Agreden a una camarera por el tamaño de la ración: la culpable está identificada, pero no detenida

Trabajar de cara al público y, por supuesto, ser camarero, es muy duro en muchas ocasiones y deben tener mucha paciencia. Esta camarera de Zaragoza de la que hemos hablado en ‘Y ahora Sonsoles’ lo sabe bien.

Y es que a una clienta no le pareció bien la cantidad de la ración que le sirvió y le lanzó el plato a la cara a la camarera, que acabó en el hospital, además de gritar que no estaba conforme.

La trabajadora de este bar de Zaragoza se quedó en shock ante lo sucedido, y ha asegurado que en ningún momento sospechó que esa clienta y su acompañante pudieran ser capaces de algo así.

El parte médico es una contractura en el cuello, hematomas y fuertes cefaleas y tendrá que estar de baja al menos durante un mes.

Sin embargo, ella no fue la única víctima, porque la agresora atacó a otra mujer esa misma noche con un palo, según le informó la policía. La camarera ya ha puesto su denuncia y la agresora, según ha contado Arancha Pérez Ponce, está identificada pero no detenida. Además, su acompañante no hizo nada por evitar la agresión.