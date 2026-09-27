Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Hayal encuentra las cartas que Berrak escribió a Can y se enfrenta a Serhat tras descubrir la verdad. "Lo sé todo. He leído las cartas. ¿Cómo has podido ocultárnoslo, papá?", le reprocha, incapaz de entender por qué ha guardado ese secreto durante tanto tiempo.

Serhat intenta averiguar hasta dónde ha leído su hija, consciente de que la verdad puede destruir la imagen que Hayal tenía de su madre. Sin embargo, ya es demasiado tarde: la joven ha descubierto el mayor secreto de su familia.

Mientras tanto, Ebru abre por fin los resultados de la prueba de ADN convencida de que demostrarán que Cihan es el padre de Kader. Sin embargo, el documento le da un vuelco a todo: Cihan no es el padre biológico de la pequeña. La joven se queda de piedra al descubrir la verdad delante de él.

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