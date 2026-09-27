Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | A las 22 horas

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Hayal descubre las cartas que Berrak escribió a Can y se enfrenta a su padre por haber ocultado la infidelidad de su madre. Además, Ebru conoce el resultado del ADN que despeja una de las grandes incógnitas sobre Kader.

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Hayal encuentra las cartas que Berrak escribió a Can y se enfrenta a Serhat tras descubrir la verdad. "Lo sé todo. He leído las cartas. ¿Cómo has podido ocultárnoslo, papá?", le reprocha, incapaz de entender por qué ha guardado ese secreto durante tanto tiempo.

Serhat intenta averiguar hasta dónde ha leído su hija, consciente de que la verdad puede destruir la imagen que Hayal tenía de su madre. Sin embargo, ya es demasiado tarde: la joven ha descubierto el mayor secreto de su familia.

Mientras tanto, Ebru abre por fin los resultados de la prueba de ADN convencida de que demostrarán que Cihan es el padre de Kader. Sin embargo, el documento le da un vuelco a todo: Cihan no es el padre biológico de la pequeña. La joven se queda de piedra al descubrir la verdad delante de él.

Esta noche, a las 22:00 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de El secreto, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

"No me pegará, ¿verdad?": Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

Antena 3 » Series » El Secreto » Avances

Publicidad

Series

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Esta noche, en El secreto: Hayal destapa la infidelidad de Berrak y Ebru descubre que Cihan no es el padre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, hundido tras la jugada de Gabriel, ¿renunciará definitivamente a recuperar su empresa?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, hundido tras la jugada de Gabriel, ¿renunciará definitivamente a recuperar su empresa?

Alya y Cihan

Nada que ver con Cihan, Alya o Sadakat: así son sus actores en la vida real

Teresa sorprende a Inés con una oportunidad que puede cambiar el futuro de La Deslumbrante
¡Buenas noticias!

Teresa sorprende a Inés con una oportunidad que puede cambiar el futuro de La Deslumbrante

Pepa Aniorte y Marina Orta se enfrentan al reto musical de Sueños de libertad, ¿adivinarán las canciones con emojis?
Contenido exclusivo

Pepa Aniorte y Marina Orta ponen a prueba sus conocimientos musicales en el reto más divertido de Sueños de libertad

La boda de tres días sobre el agua de Merve Nur Bengi, la actriz que da vida a Sedef en El secreto
En redes

La boda de tres días sobre el agua de Merve Nur Bengi, la actriz que da vida a Sedef en El secreto

La actriz Merve Nur Bengi, que da vida a Sedef en la serie El secreto, ha compartido las románticas imágenes de su espectacular boda de "tres días y tres noches" celebrada a bordo de un barco en el enclave turco de Gölyazı.

Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia que cambiará el rumo de la fábrica
Resumen

Capítulo 656 de Sueños de libertad; 25 de septiembre: los De la Reina reciben una demoledora noticia

Gabriel decide echar a Marta y a Andrés de la empresa dando un paso más en su venganza en contra de su familia.

Nuevo golpe a los De la Reina: ¡Gabriel despide a Marta y a Andrés de la fábrica!

Nuevo golpe a los De la Reina: ¡Gabriel despide a Marta y a Andrés de la fábrica!

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

¡Menudo desastre! La cita soñada de Miguel y Claudia acaba con una incómoda conversación

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia junto a él

Beatriz le hace creer a Gabriel que va a marcharse a Madrid, pero en realidad no piensa renunciar a su sueño de formar una familia con él

Publicidad